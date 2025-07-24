Терапевт Кондрахин перечислил самые удачные позы для сна

Для полноценного сна, который поможет восстановиться и сохранить здоровье, россиянам рекомендуется выбирать физиологически комфортные позы. Врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что наиболее полезно спать на боку или на спине. Эти позы позволяют снять нагрузку с позвоночника, расслабить мышцы и шею, а также улучшить кровоснабжение почек, пишет aif.ru .

При этом терапевт отметил, что сон на боку даже лучше всего подходит человеку, потому что в таком положении дыхание становится более свободным и снижается вероятность храпа. При долгих путешествиях специалист советует иметь при себе коврик или плед, подушку для поддержки головы и, если возможно, небольшую опору под ноги.

Кондрахин не рекомендовал жителям страны спать сидя. Он объяснил, что такое положение тела вызывает синдром длительного давления, из-за чего перенапрягаются мышцы бедер, ягодиц, а также поясница и позвоночник. Если все же приходится спать сидя, рекомендуется найти опору, например, прислонитесь к стене — это поможет снизить нагрузку на тело.

Чтобы снять напряжение, можно сесть как кучер — положить руки на колени и склонить голову вниз. Кондрахин отметил, что при такой позе вес тела через руки смещается на ноги, что делает положение более стабильным.