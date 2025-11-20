Терапевт: холод не вызывает пневмонию, но повышает восприимчивость к инфекциям

Переохлаждение не является причиной пневмонии, но при этом повышает уязвимость организма к инфекциям. О реальных путях заражения воспалением легких, его предотвращении и регионах России с наиболее высоким риском заболевания рассказала врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Александра Андреева.

Пневмония представляет собой группу болезней, которые поражают легочную ткань. Ее возбудителями могут выступать более ста разных микроорганизмов: вирусы, бактерии, грибки и простейшие. Наиболее часто встречаются пневмококк, вирус гриппа, микоплазма, гемофильная палочка, а также коронавирусы. Заражение пневмонией происходит воздушно-капельным способом — во время чихания, кашля или беседы с инфицированным, либо контактно-бытовым — через общие предметы обихода, такие как посуда, полотенца или игрушки. Однако то, как будет развиваться инфекция дыхательных путей, во многом определяется состоянием иммунитета, возрастом, наличием хронических патологий, общим здоровьем и вакцинальным статусом.

Для снижения вероятности тяжелого протекания инфекции и обострения имеющихся хронических болезней вакцинация показана пациентам с диабетом, а также с заболеваниями сердца, легких и почек. Прививки также рекомендуются людям старше 60 лет и входят в национальный календарь прививок для детей.

Согласно информации Роспотребнадзора, наибольшее число случаев пневмонии традиционно фиксируется в областях с холодным климатом и резкими температурными колебаниями — в Сибири, на Дальнем Востоке и в северных регионах. Однако в последнее время рост заболеваемости наблюдается и на Юге — в особенности среди пожилых, пациентов с хроническими недугами и в детских коллективах.

Ключевыми факторами риска развития пневмонии считаются детский или пожилой возраст, хронические заболевания легких, сердца, почек, сахарный диабет, курение и злоупотребление алкоголем, а также состояния, связанные с иммунодефицитом (ВИЧ, онкологические заболевания, прием иммуносупрессоров). Также не следует сбрасывать со счетов риск инфицирования в медицинских учреждениях (ему способствует тяжелое состояние больных и специфика внутрибольничных возбудителей), крупных коллективах (домах престарелых, интернатах) и общественном транспорте. Хотя переохлаждение напрямую не провоцирует пневмонию, оно подрывает защитные ресурсы дыхательных путей, повышая восприимчивость организма к инфекциям. Иными словами, переохлаждение дает микробам возможность привести к болезни и такому осложнению, как воспаление легких.

«При заболеваниях дыхательных путей важно своевременно обратиться с за медицинской помощью. Теплое молоко с маслом, мед, травяные отвары и прочие народные методы могут немного смягчить кашель и облегчить общее состояние, но они не лечат пневмонию. Главное в терапии — антибактериальные препараты, назначенные врачом. А еще — симптоматическое лечение, обильное питье, полноценный отдых и постоянный динамический контроль состояния», — отметила Александра Андреева.