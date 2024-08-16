Терапевт Ефимова рассказала, кому не рекомендуется есть малиновое варенье

16 августа празднуется День малинового варенья. На Руси этот день назывался Малинником и был посвящен данной ягоде. В малиновом варенье много пользы: оно содержит натуральную салициловую кислоту, сохраняет молодость, содержит много меди и железа.

«Малиновое варенье, несмотря на имеющиеся у него некоторые полезные свойства, действительно может быть противопоказано и нести определенные риски для здоровья. Из-за высокого содержания сахара, варенье может привести к резкому увеличению уровня глюкозы в крови, что может быть опасно для людей с диабетом. Рекомендуется употреблять варенье с осторожностью или выбирать варианты сниженного содержания сахара», — сказала Ефимова.

Она добавила, что регулярное и чрезмерное потребление сладких продуктов, включая малиновое варенье, может способствовать набору лишнего веса из-за высокого содержания калорий и сахара.

«Постоянное употребление продуктов с высоким содержанием сахара может привести к развитию кариеса и других заболеваний зубов. А у людей с чувствительным желудком или проблемами с пищеварением слишком большое количество сладких продуктов может вызвать дискомфорт, вздутие и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом», — отметила врач.

Ефимова подчеркнула, что людям, контролирующим уровень сахара в крови, также следует быть осторожными с употреблением данного лакомства.