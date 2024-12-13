Терапевт Бурнацкая: яркие лампы помогут побороть утреннюю сонливость зимой

Чтобы справиться с утренней сонливостью в темное время года, можно использовать яркие лампы, имитирующие солнечный свет. При пробуждении также рекомендуется проводить несколько минут в ярко освещенной комнате, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Чтобы справиться с утренней сонливостью в темное время года, когда за окном нет солнечного света, существует несколько эффективных лайфхаков. Во-первых, можно использовать яркие лампы, имитирующие солнечный свет. Это поможет „обмануть“ мозг и инициировать выработку серотонина, что может улучшить настроение и уровень энергии», — сказала Бурнацкая.

Она добавила, что, во-вторых, при пробуждении рекомендуется проводить несколько минут в ярко освещенной комнате, чтобы активизировать организм: потянуть руки и ноги, сделать легкую зарядку или несколько приседаний.

«Третьим вариантом является использование ароматерапии с бодрящими маслами, такими как цитрус или розмарин, которые могут помочь пробудить состояние активности. Наконец, подумайте о введении утреннего ритуала, например, апельсинового сока или смузи, чтобы запустить обмен веществ. Но не натощак, чтобы не навредить желудку», — отметила терапевт.