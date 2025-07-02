Сыро и холодно: как дождь за окном влияет на настроение человека?

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат фармацевтических наук Мария Золотарева заявила, что дождливая погода оказывает влияние не только на физическое, но и на психоэмоциональное состояние человека, сообщает RT .

«Длительное отсутствие солнечного света приводит к снижению выработки витамина D и серотонина, что может вызывать вялость, раздражительность и даже депрессивные состояния», — сказала специалист.

По ее словам, одновременно повышенная влажность создает удобные условия для размножения вредных микроорганизмов. В такой ситуации человек плохо себя чувствует, может получить инфекционное заболевание.

Особенно чувствительны к переменам погоды и влажности люди с метеозависимостью. На фоне перепадов атмосферного давления они могут страдать от головных и других болей.