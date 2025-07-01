Свыше 9 литров крови сдали жители Солнечногорска на Дне донора

В Доме культуры «Лепсе» состоялся единый День донора, организованный в рамках проекта «Единой России» «Здоровое будущее». В акции приняли участие представители солнечногорского благочиния и общественных организаций, волонтеры и неравнодушные жители муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организаторы обеспечили комфортные условия для доноров, а также предоставили всю необходимую информацию о процедуре. В общей сложности медикам удалось собрать более девяти литров крови. Донацию провели при участии главного врача Солнечногорской областной больницы и депутата Совета депутатов Ларисы Борисовой.

«Я выражаю огромную благодарность всем участникам единого дня донора. Ваша инициатива и готовность помочь спасти жизни — это пример настоящего человеческого сострадания и ответственности перед обществом», — подчеркнул глава г. о. Солнечногорск Константин Михальков.

День донора проводят в Солнечногорске на регулярной основе. Принять участие в акции может любой житель с регистрацией Москвы или Московской области в возрасте от 18 до 60 лет. Каждый донор получает справку, по которой можно воспользоваться одним оплаченным днем отдыха, а также денежную компенсацию.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.