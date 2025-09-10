Свыше 840 человек прошли обучение в школах паллиативного пациента Подмосковья

В Московской области родственники и соцработники могут пройти обучение в одной из 42 школ паллиативного пациента. Занятия в них проводят врачи паллиативной медпомощи, психологи и специалисты смежных сфер, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Первая школа паллиативного пациента заработала в прошлом году в Клинской больнице, а сейчас это уже целая сеть, где можно узнать об основах ухода, создании комфортных условий и многом другом. Всего с начала года в школах паллиативного пациента в регионе обучение прошли уже более 840 человек», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Пройти обучение в школе паллиативного пациента можно бесплатно. Ознакомиться с адресами школ, графиком и темами занятий можно на портале паллиативной помощи, сайтах больниц, а также в соцсетях. Предварительная запись не требуется. Также задать вопросы о медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному номеру телефона +7 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.