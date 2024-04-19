Свыше 63 тыс звонков поступило в кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» с января

В Московской области для будущих мам работает кол-центр «Стань мамой в Подмосковье». Всего с начала года операторы приняли более 63,4 тыс. звонков, что на почти 2,3 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Операторы кол-центра готовы рассказать о системе родовспоможения региона, возможностях наших медучреждений, необходимых документах и многом другом. Из 63 тыс. звонков почти 5,3 тыс. поступили из других регионов», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Позвонить и задать интересующие вопросы можно по номеру 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Также с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.