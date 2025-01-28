Свыше 5 тыс жителей Клина прошли медобследование с января

С начала 2025 года более 5 тысяч жителей городского округа Клин прошли диспансеризацию. Об этом сегодня на плановом совещании у главы городского округа Клин рассказала главный врач Клинской городской больницы Ольга Стебловская, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ольга Стебловская отметила, что речь идет о профилактических осмотрах, которые проходят в каждой поликлинике Клина в будни и по графику Единых дней диспансеризации — по субботам. Женщины, по словам Стебловской, смогли пройти углубленное обследование здоровья с маммографией.

Всего за 2024 год в г. о. Клин диспансеризацию с профилактическими осмотрами прошли 74 088 человек.

За минувшую неделю с 20 по 26 января 2025 года в Клинском роддоме появился на свет 21 ребенок — 12 девочек и 9 мальчиков. Клинский роддом снова выбирали не только женщины из Клина, но и из Москвы (1 роды), Лотошина (2), Шаховской (2), Конаковского района Тверской области (2).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.