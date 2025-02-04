Свыше 46 тыс детей планируют осмотреть в поликлиниках Люберец в 2025 году

В 2025 году в поликлиниках Люберецкой областной больницы в рамках профилактических мероприятий планируют осмотреть более 46 тысяч детей, из них около 35 тысяч в образовательных учреждениях, сообщили в пресс-службе Люберецкой областной больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Профилактический осмотр включает в себя: осмотр педиатрами и узкими специалистами в соответствии с возрастом ребенка, проведение лабораторных исследований, ЭКГ и УЗИ, на основании которых будет сделано заключение о состоянии здоровья. Также доктора определяют риски развития патологии. Список врачей и исследований варьируется в зависимости от возраста пациента.

«По итогам первого месяца среди детей наиболее частые выявляемые заболевания — это нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, в основном гастриты и холециститы. Не единичны случаи избыточного веса, и как следствие эндокринные нарушения, и снижение остроты зрения. Лучше решить эти проблемы сейчас, чем ждать, когда они превратятся в хронические патологии», — отметила заместитель главного врача Люберецкой областной больницы Елена Позднякова.

За тем, чтобы профосмотр детей проходил вовремя, следят участковый врач-педиатр и медсестра. Из поликлиники прикрепления родителям несовершеннолетнего пациента придет приглашение. Врачи напоминают, что отказываться от проведения обследований не нужно, ведь от этого зависит жизнь и здоровье ребенка.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.