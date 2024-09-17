Свыше 420 медработников трудоустроились в больницы Подмосковья по соцпрограмме

В Московской области действует программа «Приведи друга», позволяющая сотрудникам медучреждений получать премии за привлечение новых специалистов. Так, за трудоустройство врача медработник может получить премию до 50 тыс. рублей, а за привлечение фельдшера или медсестры — до 25 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Подмосковье действуют различные меры социальной поддержки для медицинских работников. Это программы, направленные на решение жилищного вопроса, так и денежные выплаты. За время работы программы «Приведи друга» в наши медучреждения трудоустроились более 1 тыс. человек, в том числе 422 с начала года», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Премия за привлечение нового сотрудника выплачивается в два этапа: первый 50% при трудоустройстве, и второй 50% — после трех месяцев работы. При этом новый сотрудник должен быть устроен на основную должность на полную ставку и не должен был работать в подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев.

Программа «Приведи друга» — не единственная мера поддержки медицинских работников в регионе. Также работают программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья, предоставление земельных участков и другие. Узнать больше о мерах социальной поддержки медиков и вакансиях в медицинских учреждениях можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.