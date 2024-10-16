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Свыше 34 тыс человек посетили портал паллиативной помощи Подмосковья в 2024 году

С начала 2024 года онлайн-портал о паллиативной помощи в Московской области посетили более 34 тысяч пользователей. Ключевые направления работы портала — услуги по госпитализации и уходу за пациентами. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Основная цель портала — обеспечить комфорт и поддержку для пациентов. Информация об услугах и медицинских учреждениях должна быть доступна каждому жителю Подмосковья», — отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

Так, раздел «Заявка на госпитализацию» был просмотрен 2,3 тыс. раз, а «Заявка на сестринский уход» собрал 1,3 тыс. кликов. Кроме того, значительное внимание уделяется разделу «Права паллиативного пациента». Его посетили более 1,1 тыс. человек.

Портал доступен по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно зашли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.