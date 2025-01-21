Свыше 30 жителей поселка Богатищево прошли обследование в мобильном флюорографе

«Ранняя диагностика — это не только залог успешного лечения, но и сохранение здоровья в долгосрочной перспективе. Выезды передвижных комплексов в отдаленные населенные пункты дают людям возможность своевременно проверить своё здоровье, не покидая родного поселка», — отметил заместитель главного врача Каширской больницы Игорь Наумов.

Передвижной медицинский комплекс предоставляет возможность провести профилактическое обследование на месте, не затрачивая время на поездки в больницу. Флюорография — один из наиболее информативных методов, который позволяет выявить ранние стадии таких заболеваний, как туберкулез, опухоли и некоторые патологии дыхательной системы. Этот метод может применяться как для профилактики, так и для диагностики. Особенно важно его использовать при наличии жалоб на кашель, одышку или боль в грудной клетке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.