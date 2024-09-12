Свыше 30 тыс электронных льготных рецептов на лекарства выписали врачи в Мытищах

С начала года специалисты Мытищинской больницы выписали более 30 тысячи электронных льготных рецептов с помощью телемедицинских консультаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга Мытищи.

«Телемедицинские консультации становятся все популярнее среди наших пациентов. Уже три года в нашей больнице работают кабинеты выписки льготных препаратов. Это удобно и жителям, и врачам. Для продолжения курса лечения, если не требуется изменение терапии, нет необходимости посещать поликлинику. Пациент может оформить электронный рецепт на льготное лекарство в режиме онлайн. По результатам консультации медицинский специалист может оформить электронный рецепт, по которому пациент получит льготный препарат в государственный аптеке сети «Мособлмедсервис», — рассказала начальник отдела лекарственного обеспечения Елена Пронькина.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно, выбрав «Кабинет льготной выписки» по месту прикрепления через региональный портал госуслуг, инфомат в медицинской организации, позвонив 122 или в единую справочную службу по номеру: 8 (495) 308-13-00, на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.