Свыше 250 тыс раз робот Светлана напомнила пациентам о визите к врачу

В Московской области работает голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана. Она помогает вызвать врача на дом, записаться на прием, а также отменить запись. Кроме того, она приглашает на вакцинацию, напоминает о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства и визитах к медицинским специалистам. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Продолжаем развивать цифровые технологии в сфере здравоохранения региона, внедряем новые функции для удобства жителей. Так, робот Светлана напоминает не только о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства, но и визитах к медицинским специалистам. Голосовой помощник звонит пациенту с напоминанием и просит подтвердить визит. Всего с начала года робот Светлана напомнила о визитах к врачу более 250 тыс. раз», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Более 2,5 тыс. пациентов отменили или перенесли прием на другое время по итогу обзвона роботом Светлана, дав возможность записаться на прием к врачу другим пациентам.

Звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.