Свыше 15 литров крови сдали жители Чехова в День донора

Ежеквартально администрацией м. о. Чехов совместно с Московской областной станцией переливания крови проводится акция по забору крови. 22 июля глава Чехова Михаил Собакин принял участие в традиционной акции, посетив временный пункт приёма донорской крови на базе ДК «Дружба», сообщает пресс-служба администрации округа.

Донорская кровь и ее компоненты необходимы для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями.

«Никогда не пропускаю «День донора», который регулярно проходит у нас в Чехове. Сегодня вместе с десятками жителей вновь сдал свою кровь. В округе более 3,5 тыс. человек являются донорами. Это люди, которые каждый раз отзываются на потребность в безопасной крови и ее продуктах. Выражение «донорство — тихий подвиг» отражает суть безвозмездной сдачи, которая часто остается незаметной для широкой публики, но спасает множество жизней», — отметил глава округа Собакин.

Сегодня, согласно донорскому светофору наиболее востребована вторая и третья группы крови с отрицательным резус-фактором. Также есть потребность в первой группе тоже с отрицательным резусом.

В Подмосковье уже много лет существует донорское движение, а также предусмотрен ряд мер поддержки для Почетных доноров России. С начала этого года на 4,5% была проиндексирована ежегодная выплата.

«Самое важное, когда мы идем сдавать кровь, то даже не подозреваем, сколько улыбок на лицах спасенных людей появится сегодня. Скольким людям мы подарили надежду на выздоровление. Помогая другим своим добрым поступком, мы сами становимся светлее и радостнее внутри», — сказал глава округа.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.

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