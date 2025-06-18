Свыше 1,4 тыс медиков трудоустроились в Подмосковье по программе «Приведи друга»

В Московской области сотрудники государственных медучреждений могут получать премии за привлеченных ими специалистов. Так, за трудоустройство врача, фельдшера или медсестры медработник может получить премию до 128 тыс. рублей. Размер выплаты зависит от специальности, категории и стажа привлеченного сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Целый комплекс мер социальной поддержки медицинских специалистов реализована в Подмосковье, в их числе программа «Приведи друга», которая реализуется с 2022 года. За это время, благодаря ей, в наши медорганизации вышли на работу свыше 1,4 тыс. медработников, в том числе почти 200 с начала этого года», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин

В этом году программа наиболее востребована у медицинских сестер, фельдшеров, участковых терапевтов, акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и хирургов.

Премия за привлечение нового сотрудника выплачивается в два этапа: первые 50% при трудоустройстве, и вторые 50% — после трех месяцев работы. При этом новый сотрудник должен быть устроен на основную должность на полную ставку и не должен был работать в государственных подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев.

В Подмосковье действуют и другие меры соцподдержки медработников: «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам» и другие. Подробная информация о мерах поддержки — на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.