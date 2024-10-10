Свыше 130 тыс жителей Подмосковья пользуются услугами цифрового медработника

Чат-бот «Денис» создан в начале 2022 года для того, чтобы медицинские услуги были еще доступнее. За время работы он стал надежным помощником для более 130 тыс. жителей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сегодня многие жители предпочитают получать госуслуги через приложения на своих смартфонах, и цифровые медицинские сервисы идут в ногу со временем. Чат-бот «Денис» — это удобный инструмент, который помогает сэкономить время и упрощает взаимодействие между пациентами и врачами», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Самой популярной функцией чат-бота является запись на прием к врачу. Ею воспользовались более 100 тыс. человек. Порядка 11,6 тыс. человек с помощью цифрового помощника вызвали врача на дом, и еще более 3,7 тыс. человек заполнили скрининговый опросник «Возраст не помеха».

Кроме того, через чат-бота пользователи могут записаться на диспансеризацию и вакцинацию, телемедицинские консультации, а также онлайн закрыть лист нетрудоспособности. Чтобы воспользоваться ботом, необходимо пройти по ссылке или в поисковой строке мессенджера Телеграм набрать «Денис цифровой помощник КЦ МО». Далее следует запустить его и выбрать нужное действие. При этом для записи к врачу следует указать свои контактные данные, серию и номер полиса ОМС. Важно, чтобы пациент был прикреплен к поликлинике в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.