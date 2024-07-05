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Сурдолог Вылегжанина: потеря слуха после отита — серьезная проблема для музыканта

Здравоохранение

Для человека снижение слуха даже до первой степени значительно ухудшает качество жизни, тем более это будет проблемой для музыканта, для его профессиональной деятельности, сообщила РИАМО врач-сурдолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Лариса Вылегжанина.

Ранее певец SHAMAN признался, что имеет проблемы со слухом из-за перенесённого отита.

«Для человека снижение слуха даже до первой степени значительно ухудшает качество жизни, тем более это будет проблемой для музыканта, для его профессиональной деятельности. Может страдать его профессиональна деятельность: он не будет слышать многие звуки, особенно высокочастотные, а при исполнении песни ему будет трудно контролировать свой голос, поэтому он будет петь громким голосом», — сказала Вылегжанина.

Она пояснила, что отит — это воспалительное заболевание уха, которое чаще всего возникает в результате осложнения острого респираторного или вирусного заболевания, таких как ОРЗ, ОРВИ, грипп или ангина.

«Симптомы отита могут включать заложенность уха, снижение слуха, боли (ноющей, стреляющей, пульсирующей), повышение температуры, а также выделения из уха через несколько дней заболевания. В случае появления таких симптомов важно обратиться к врачу-оториноларингологу для назначения лечения отита. Настоятельно не рекомендуется заниматься самолечением в подобных случаях», — отметила врач.

Вылегжанина уточнила, что обычно снижение слуха при отите может продолжаться неделю-две, но без правильного лечения или при его отсутствии, тугоухость может сохраниться на всю жизнь, и в этом случае потребуется консультация врача-сурдолога.

«Восстановление слуха после отита возможно только с помощью компенсации слуховыми аппаратами или проведения хирургической операции по восстановлению целостности барабанной перепонки. Есть 4 степени тугоухости, где самая легкая степень подразумевает, что человек не реагирует на шепот и не слышит негромкий разговор, в то время как вторая степень нарушает слышимость нормальной речи», — заключила специалист.