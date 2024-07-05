Для человека снижение слуха даже до первой степени значительно ухудшает качество жизни, тем более это будет проблемой для музыканта, для его профессиональной деятельности, сообщила РИАМО врач-сурдолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Лариса Вылегжанина.

Ранее певец SHAMAN признался, что имеет проблемы со слухом из-за перенесённого отита.

«Для человека снижение слуха даже до первой степени значительно ухудшает качество жизни, тем более это будет проблемой для музыканта, для его профессиональной деятельности. Может страдать его профессиональна деятельность: он не будет слышать многие звуки, особенно высокочастотные, а при исполнении песни ему будет трудно контролировать свой голос, поэтому он будет петь громким голосом», — сказала Вылегжанина.

Она пояснила, что отит — это воспалительное заболевание уха, которое чаще всего возникает в результате осложнения острого респираторного или вирусного заболевания, таких как ОРЗ, ОРВИ, грипп или ангина.

«Симптомы отита могут включать заложенность уха, снижение слуха, боли (ноющей, стреляющей, пульсирующей), повышение температуры, а также выделения из уха через несколько дней заболевания. В случае появления таких симптомов важно обратиться к врачу-оториноларингологу для назначения лечения отита. Настоятельно не рекомендуется заниматься самолечением в подобных случаях», — отметила врач.

Вылегжанина уточнила, что обычно снижение слуха при отите может продолжаться неделю-две, но без правильного лечения или при его отсутствии, тугоухость может сохраниться на всю жизнь, и в этом случае потребуется консультация врача-сурдолога.

«Восстановление слуха после отита возможно только с помощью компенсации слуховыми аппаратами или проведения хирургической операции по восстановлению целостности барабанной перепонки. Есть 4 степени тугоухости, где самая легкая степень подразумевает, что человек не реагирует на шепот и не слышит негромкий разговор, в то время как вторая степень нарушает слышимость нормальной речи», — заключила специалист.