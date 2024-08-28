Супруга Кушанашвили шокировала признанием о его тяжелом состоянии здоровья

Отар Кушанашвили прошел через две операции и клиническую смерть в борьбе с раком

Поклонники известного телеведущего Отара Кушанашвили с тревогой следят за его самочувствием после перенесенных операций. И вот недавно жена журналиста Ольга Фролова сделала шокирующее признание о состоянии здоровья своего супруга, сообщает RuNews24 .

Как выяснилось, у Кушанашвили диагностирован рак сигмовидной кишки четвертой стадии с метастазами в печени. Телеведущий перенес уже две сложные операции, во время которых у него дважды останавливалось сердце. По словам Фроловой, Отар неоднократно «побывал на том свете» в этот период.

«Там ничего нет — только тьма и боль, которые раздирают на части», — признался сам Кушанашвили в одном из своих эфиров, не скрывая тяжести своего состояния.

Несмотря на критическое положение, Отар с первых дней после операций стремился вернуться к работе. Он записал сразу две новые программы, хотя продолжает проходить курс химиотерапии и реабилитации.

По словам супруги Кушанашвили, врачи дают «осторожно утешительные» прогнозы насчет его лечения. Они считают, что ему поможет еще одна операция наряду с химиотерапией, так как относительно вовремя удалось обнаружить распространение рака.