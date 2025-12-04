Сухой воздух и клещи домашней пыли: почему аллергия может усилиться зимой

Зимой кажется, что воздух чистый, улицы пустые, а пыль улеглась. Однако на самом деле в это время года в домах накапливается то, что вызывает чихание, зуд, постоянную заложенность носа и бесконечные «простуды» без температуры. Аллергологи называют это зимним пылевым синдромом, он может быть опаснее летней пыли, сообщила РИАМО врач – аллерголог-иммунолог клиники Soft Medical Center Селма Аршба.

«Когда разогреваются батареи и закрываются окна, мы перестаем проветривать помещения. Воздух становится сухим, а влажность в квартире падает ниже 40%. Для слизистых носа и дыхательных путей это испытание: они пересыхают, становятся уязвимыми, и любая пыль оседает прямо на воспаленной поверхности. Исследования подтверждают, что низкая влажность воздуха повышает чувствительность дыхательных путей и может усиливать симптомы аллергии и астмы», — сказала Аршба.

Она добавила, что еще в теплой и непроветриваемой квартире активнее живут микроскопические клещи домашней пыли — Dermatophagoides pteronyssinus и Dermatophagoides farinae. Они питаются частицами кожи и чувствуют себя прекрасно в постельном белье, матрасах, мягких игрушках и коврах. Их продукты жизнедеятельности — сильнейшие аллергены. Именно они чаще всего вызывают круглогодичный аллергический ринит, а зимой симптомы усиливаются.

По словам доктора, к этому добавляется еще один фактор — люди зимой дольше находятся дома. Если летом человек проводит большую часть времени на улице, то зимой дышит в основном домашним воздухом, где концентрация аллергенов выше. Проветривание становится редкостью, а бытовая химия, ароматизаторы и пыль с мебели и текстиля создают дополнительную нагрузку на дыхательную систему. В результате организм получает не отдых от аллергенов, а круглосуточный контакт с ними.

«Интересно, что сами клещи не всегда активнее зимой — иногда даже наоборот. Одно из исследований показало, что в холодные и сухие зимы их численность может снижаться. Но для человека от этого не становится легче: сухой воздух раздражает слизистые, и даже меньшее количество аллергенов вызывает более яркую реакцию. То есть зимой не столько больше аллергенов, сколько меньше защиты от них», — пояснила аллерголог.

Врачи нередко слышат жалобы: «У ребенка постоянно заложен нос», «Кашель по ночам», «Насморк уже месяц». Родители думают, что это вирус или простуда, но анализы и осмотр ничего не подтверждают. Позже выясняется, что виновата бытовая аллергия. В детской комнате она проявляется особенно часто, ведь там много мягких игрушек, ковров, тканей и теплых одеял.

Как справиться с зимней аллергией?

Чтобы уменьшить концентрацию аллергенов, нужно проветривать квартиру: достаточно 5–10 минут трижды в день. Следить за влажностью — оптимальный диапазон 40-50%. Если воздух слишком сухой, стоит использовать увлажнитель. Постельное белье лучше стирать при 60 градусах, матрас и подушки держать в защитных чехлах, мягкие игрушки — мыть или замораживать. От ковров в детской лучше отказаться, а уборку проводить влажным способом.

Еще важно не путать аллергию с простудой. Если заложенность носа длится больше 10 дней, нет температуры плюс еще зуд, чихание, сухой кашель и трудности со сном — скорее всего, речь идет об аллергии. В таких случаях важно обратиться к врачу-аллергологу и провести обследование. Например, определить уровень специфических IgE или сделать кожные пробы.

