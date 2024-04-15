Студенты Подмосковья приняли участие в неделе здоровья

В рамках недели здоровья в учебных подразделениях колледжа Богородского, Балашихи, Реутова и Электроуглей прошли увлекательные физкультурно-спортивные, игровые и познавательные мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Студенты приняли участие в игре-квизе «Концепция ЗОЖ в современном мире», танцевальном флешмобе, конкурсе плакатов на тему здорового образа жизни, соревнованиях по настольному теннису, волейболу и стритболу. На теоретических уроках ребята узнали много нового из истории данных видов спорта и о здоровом образе жизни.

В Балашихинском структурном подразделении «Центр подготовки сферы услуг» состоялась неделя, посвященная теме «Здоровье — твое богатство». Педагог-психолог Анастасия Смирнова и преподаватель физкультуры Вячеслаа Бобровников провели тренинги, игры и спортивные соревнования для студентов 1-3 курсов. Также прошли мероприятия, направленные на формирование ценностного отношения к здоровью, профилактику правонарушений и употребления ПАВ. Студенты-медики 1-3 курсов пообщались с инспектором ПДН о ответственности за противоправное поведение и незаконное потребление наркотических средств.

В Богоросдком подразделении «Энергия» неделя, посвященная акции «Здоровье — твое богатство», началась с просмотра и обсуждения презентации «О спорт — ты жизнь», подготовленной студентами-первокурсниками. Ребята донесли до однокурсников информацию о пользе спорта и возможностях заниматься им.

Психологический тренинг «Самооценка и уверенное поведение» для студентов первого и второго курса колледжа «Энергия» Реутовского подразделения стал интересным завершением акции «Здоровье- твое богатство». Участникам тренинга показали видеоролики, дали рекомендации по повышению самооценки и уверенному поведению в обществе.

Тематическая неделя была насыщена интересными мероприятиями, направленными на формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, психическому здоровью и профилактику ПАВ. Все мероприятия прошли в дружеской атмосфере, ребята узнали много познавательного и еще раз почерпнули для себя ценность здорового образа жизни и позитивного отношения к нему.

Глава региона ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.