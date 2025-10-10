Стресс и сидячая работа: почему артрит все чаще поражает молодых

В том, что артрит все чаще поражает молодых, виноваты современный ритм жизни, хронический стресс, работа за компьютером и недиагностированные травмы, которые через годы превращаются в воспаление суставов, сообщила РИАМО невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Ювенильный — „молодой“ — артрит часто связан с аутоиммунными нарушениями, когда собственная иммунная система атакует суставные ткани. У детей артрит часто развивается на фоне генетической предрасположенности, после перенесенных вирусных и бактериальных инфекций — стрептококковой, энтеровирусных и герпесвирусных. В группе риска также дети с псориазом и системными заболеваниями соединительной ткани», — рассказала Демьяновская.

Она добавила, что в возрасте 30–40 лет основными триггерами становятся генетическая предрасположенность, подагра, некоторые заболевания, передающиеся половым путем, патологии желудочно-кишечного тракта, болезни системы крови, васкулиты, гепатиты. Усугубляют течение артрита избыточный вес, создающий постоянную нагрузку на суставы, и малоподвижный образ жизни.

«Ведущую роль играют профессиональные факторы: многочасовое сидение за компьютером вызывает мышечные дисбалансы, а постоянные микротравмы у активных спортсменов способствуют разрушению суставного хряща. Отдельная проблема — не диагностированные в молодости травмы менисков и связок, которые через годы могут проявиться посттравматическим артритом. Осложняет ситуацию современный ритм жизни», — отметила невролог.

Демьяновская пояснила, что хронический стресс провоцирует выработку провоспалительных цитокинов, а несбалансированное питание с избытком быстрых углеводов создает метаболические предпосылки для воспаления. Отдельно стоит отметить травматический артрит, в том числе у активных людей, занимающихся спортом без должной подготовки и защиты.

12 октября в России будет отмечаться Всемирный день борьбы с артритом. Он необходим для увеличения информированности относительно трудностей, связанных с ревматизмом, и привлечения внимания к действиям по предотвращению данного заболевания. В медучреждениях пройдут мероприятия, направленные на оказание помощи пациентам с таким недугом.

