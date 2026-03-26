Стоматолог объяснила причины запаха изо рта

Врач-стоматолог Дзерасса Дедегкаева рассказала, какие проблемы полости рта чаще всего вызывают неприятный запах и почему спреи не решают проблему, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам специалиста, основная причина галитоза — анаэробные бактерии. Они расщепляют белки и выделяют летучие соединения серы. При недостаточной гигиене на зубах и языке скапливаются налет и отмершие клетки, что создает среду для стойкого запаха.

«Если десны кровоточат — это симптом воспаления. При пародонтите между зубом и десной образуются глубокие пародонтальные карманы. В этих нишах, куда не проникает кислород, размножаются самые агрессивные бактерии. Очистить такие места обычной щеткой невозможно, и скопившийся там экссудат (жидкость, выделяющаяся при воспалении) дает стойкий тяжелый запах», — объяснила доктор.

Скрытый кариес также может быть источником проблемы.

«В таких полостях застревают остатки пищи, которые подвергаются процессам гниения. Пока стоматолог не проведет санацию и не поставит герметичную пломбу, запах будет возвращаться снова и снова», — предупредила стоматолог.

Причиной может стать и синдром сухого рта. При нехватке слюны, которая обладает антисептическими свойствами, бактерии активно размножаются. Зубы мудрости, прорезавшиеся частично, нередко формируют очаг хронического воспаления под слизистым «капюшоном».

«Первым шагом должна стать профессиональная гигиена полости рта. Ультразвуковая чистка и метод AirFlow устраняют минерализованные отложения и биопленку даже в труднодоступных местах. Важно помнить, что здоровое дыхание не пахнет ничем. Если вам кажется, что свежесть улетучивается слишком быстро, пора сесть в стоматологическое кресло», — заключила специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.