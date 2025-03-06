Стоматолог объяснила, почему у зумеров пропадают зубы мудрости

Детский врач – стоматолог клиники «Будь здоров» на Сущевском Валу Аида Абакарова рассказала, почему среди зумеров действительно распространено отсутствие зубов мудрости, сообщает Life.ru .

Изменения напрямую связаны с пищевыми привычками. По сравнению с рационом предков современная еда намного «мягче». Чтобы справляться с пережевыванием уже не нужно большого количества зубов.

Древние люди питались преимущественно твердой и сырой едой. Зубы мудрости отлично помогали пережевывать такую пищу. Затем люди научились пользоваться огнем и обрабатывать еду. Необходимость в дополнительных зубах постепенно пропадала.

«Если мы обратим внимание, чем питаются зумеры, мы заметим, что все меньше твердой пищи в рационе, предпочтение отдается фастфуду», — отметила Абакарова.

Таким образом, у молодежи происходят изменения в черепе: уменьшается лицо и челюсть, и для роста зубов мудрости не остается свободного места.