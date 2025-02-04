Столичные врачи спасли подростку ногу, разрубленную культиватором

Медики в Нальчике и Москве сумели спасти ногу 14-летнему мальчику, угодившему в культиватор. Процессом лечения руководили врачи клиники доктора Рошаля (НИИ НДХиТ), сообщается в Telegram-канале больницы.

Ребенок помогал дяде пахать землю культиватором в селе. Внезапно его нога соскользнула и попала в работающие лопасти машины.

Мальчика госпитализировали в областную больницу. Местные врачи связались со специалистами клиники доктора Рошаля.

Под руководством медиков НИИ НДХиТ врачи в Нальчике сумели спасти ребенку конечность. Лечение позволило избежать ампутации. После того, как состояние мальчика стабилизировалось, его перевели в клинику доктора Рошаля. Он продолжил лечение там.

Ребенку понадобится около 6 месяцев, чтобы восстановиться после травмы. Однако уже сейчас он уже чувствует пальцы на ноге, может ими шевелить. Специалисты клиники уже приступили к частичной пластике повреждения. Ребенка ждет многоэтапное хирургическое лечение.

Ранее столичные врачи прооперировали руку ребенка с двумя большими пальцами. Операцию провели врачи Филатовской детской больницы.