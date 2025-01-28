Столичные врачи прооперировали руку ребенка с двумя большими пальцами

У Миши было по два больших пальца на каждой кисти. Врожденный генетический дефект встречается 1–2 раза на 1000 новорожденных. Микрохирург больницы Павел Гончарук рассказал, что первый палец правой кисти мальчика был «удвоен» на уровне ногтя и частично основной фаланги.

«Мы предварительно удалили „половинки“ пальцев, обращенные друг к другу, и сформировали большой палец правой кисти, соединив оставшиеся части двух фрагментов. Сложность была в том, чтобы обойти и не задеть два сустава и при этом сформировать и точно сопоставить два мягкотканно-костных лоскута, из которых и был реконструирован палец, по форме и функциям наиболее приближенный к нормальному», — объяснил Гончарук.

Уже спустя четыре месяца функции пальца восстановились почти полностью. Ребенок пользуется рукой в повседневной жизни, продолжает проходить реабилитацию. Через полгода ему предстоит операция на второй кисти.

Реконструкция стала возможной благодаря высокому профессионализму врачей отделения микрохирургии. В Филатовской больнице в 2015 году открыли Центр детской хирургии кисти.

«За последние пять лет в отделении микрохирургии, заведующим которого является детский хирург Александр Александров, было сделано больше 9 тысяч операций, из них при пороках кисти — свыше 750, выполнено больше 60 реплантаций», — отметили в больнице.

В стационаре больницы есть все необходимое для лечения, операций и реабилитации оборудование. Все это помогает оказывать детям помощь на уровне лучших клиник мира.