«Станет больше несчастных»: сексолог оценила идею продавать игрушки по рецепту

Идея продавать игрушки для секса только по рецепту от врача лишь усугубит ситуацию с рождаемостью. В России станет больше несчастных и неудовлетворенных людей, сообщила РИАМО практикующий психолог, сексолог Александра Миллер.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил «Абзацу», что товары интимного назначения нужно приравнять к медизделиям, которые должны продаваться только по рецепту врача. Депутат считает, что секс-игрушки развращают и снижают уровень рождаемости.

«С одной стороны, можно отдаленно понять его логику, что, если якобы человек не будет заниматься самоудовлетворением и не будет пользоваться фаллоимитаторами, значит, он, скорее всего, будет в экстренном режиме искать партнера. Вот только это работает не так, в итоге как минимум будет больше несчастных и неудовлетворенных людей», — объясняет Миллер.

Сексолог добавила, что предложение продавать товары для секса по рецепту врача также негативно повлияет в целом на ситуацию. В России люди редко обращаются за консультациями психологов и сексологов. Кроме того, Миллер подчеркивает, что люди с большой неохотой готовы обсуждать интимную сторону своей жизни.

«Нужно сделать упор на то, чтобы научить людей знакомиться, создавать больше пространств для того, чтобы люди знакомились, создавали семьи. Это хотят абсолютно все. Нет такого, чтобы человек не хотел строить свою личную жизнь», — добавила Миллер.