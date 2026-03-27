Стало известно о влиянии кофе на возможность забеременеть

Более 5 чашек кофе в день снижают шансы забеременеть почти в 1,5 раза
Здравоохранение
Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Ежедневное употребление свыше пяти чашек кофе в день снижает вероятность забеременеть в 1,45 раза. Об этом говорится в методических рекомендациях для диспансерного наблюдения пациентов детородного возраста, сообщает РИА Новости.

Соответствующий документ был утвержден Минздравом РФ в феврале 2026 года.

«Высокий уровень потребления кофеина (500 миллиграммов или более, пять чашек в день) снижает шансы наступления беременности в 1,45 раза», — говорится в документе.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что кофе натощак может вызывать дискомфорт и изжогу у людей с заболеваниями желудка, однако универсального запрета нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.