Стало известно о состоянии детей, пострадавших при взрыве катера в Подмосковье
Пострадавшие в ЧП с катером в Подмосковье находятся в состоянии средней тяжести
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Трое детей, которые пострадали при взрыве на катере в Подмосковье, находятся в стационаре, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе министерства здравоохранения Московской области отметили, что ребята получают всю необходимую медицинскую помощь.
Взрыв случился в районе мотора во время поездки на катере. Детей, которые сидели внутри, обдало огнем.
У некоторых ребят вспыхнули волосы. В результате пострадали трое школьников и женщина.