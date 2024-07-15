Стало известно о состоянии детей, пострадавших при взрыве катера в Подмосковье

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Пострадавшие в ЧП с катером в Подмосковье находятся в состоянии средней тяжести

Трое детей, которые пострадали при взрыве на катере в Подмосковье, находятся в стационаре, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, сообщает РИА Новости .

В пресс-службе министерства здравоохранения Московской области отметили, что ребята получают всю необходимую медицинскую помощь.

Взрыв случился в районе мотора во время поездки на катере. Детей, которые сидели внутри, обдало огнем.

У некоторых ребят вспыхнули волосы. В результате пострадали трое школьников и женщина.