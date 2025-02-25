Стало известно, насколько выросли зарплаты российских врачей за 5 лет

Мурашко: средние зарплаты врачей в РФ увеличились до 123 тыс рублей за 5 лет

Средний уровень заработной платы врачей в РФ увеличился с 80 тыс. рублей в 2019 году до 123 тыс. в 2024 году, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости .

В 2019 году средняя зарплата у врачей по стране составляла 80,7 тыс. рублей. В 2023 году она увеличилась до 113,6 тыс, а в 2024 году выросла до 123,2 тыс. рублей.

Средняя зарплата у среднего медперсонала в России тоже стала больше. В 2019 году ее размер составлял 39,5 тыс. рублей, а в 2024 году достиг 61 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что зарплаты в индустрии красоты в РФ демонстрируют уверенный рост. Он увеличились на 19% в 2025 году.