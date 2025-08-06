Стало известно, кто на самом деле распространяет менингококк на Среднем Урале

В Свердловской области зафиксировано превышение среднегодовых показателей заболеваемости менингококковой инфекцией. Главный эпидемиолог регионального Минздрава Александр Харитонов опроверг мнение о том, что основными переносчиками инфекции являются мигранты. По его словам, бактерию распространяют путешественники и родители, которые выступают против вакцинации детей, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

По мнению специалиста, заболевание распространяется в течение всего года преимущественно из-за активного перемещения людей и недостаточного охвата вакцинацией. Особую обеспокоенность вызывает позиция родителей, отказывающихся от профилактических прививок для своих детей, что в свою очередь влияет на эпидемиологическую ситуацию в регионе.

«С менингококковой инфекцией мы можем встречаться круглый год, это связано с большими миграционными потоками. <…> Я не хотел бы указывать, что виноваты мигранты, это совершенно недоказуемо. Да, у них действительно больше заболеваемость, чем у нас, но это не значит, что они завозят», — заявил Харитонов.

Стоит отметить, что родители нередко затягивают с обращением к врачам при ларингитах у детей. Это также может привести к переходу нетоксигенного штамма в токсигенный.

Харитонов предупредил об опасности менингококковой инфекции, которая может иметь летальный исход. К сожалению, несмотря на наличие разнообразных вакцин против этой болезни, они не включены в национальный календарь прививок, поэтому бесплатная вакцинация для населения не проводится.