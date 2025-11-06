Стало известно, каким способом россияне чаще всего снимают стресс

Каждый пятый россиянин снимает стресс с помощью алкоголя

Почти половина населения страны (46%) использует физическую активность и занятия спортом для борьбы со стрессом. При этом каждый пятый россиянин предпочитает снять напряжение с помощью алкогольных напитков, сообщает Life.ru .

Исследование, проведенное аналитиками Европейского медицинского центра (ЕМС), показало, что еженедельно с нервным напряжением сталкиваются 25% граждан, а 12% испытывают его практически постоянно.

Для управления стрессом 48% россиян занимаются домашними хлопотами, а 47% находят утешение в общении с друзьями и родными или в своих увлечениях. При этом 19% опрошенных признались, что для расслабления выбирают спиртные напитки, что значительно больше, чем доля тех, кто практикует медитативные техники (12%).

Большая часть участников опроса (52%) никогда не обращалась к психологу или психотерапевту и не планирует этого делать, а регулярно посещают специалистов только 3% россиян.

В технологической сфере 55% респондентов считают мобильные приложения наиболее эффективным средством для поддержания ментального здоровья, при этом 9% уже используют их.

