Стало известно, какие продукты могут нормализовать артериальное давление

Повышенное артериальное давление отмечается у 40–45% взрослых россиян, и это лишь данные официальной статистики. Значительное число людей воспринимает показатели 140/90 как индивидуальную норму, однако специалисты предупреждают: подобное мнение является серьезным заблуждением. По словам терапевта, преподавателя кафедры сестринского дела медицинского факультета Университета «Синергия» Елены Минеевой, нормализовать артериальное давление можно в том числе с помощью продуктов питания, например, картофеля и чечевицы, сообщает RuNews24.ru .

По словам Минеевой, пациенты, обращающиеся с жалобами на нестабильное давление, после получения рекомендаций по лечению часто спрашивают: «А как скорректировать питание? Существуют ли продукты, понижающие давление? Можно ли обойтись травами вместо лекарств?» И ответы на эти вопросы есть.

Специалист уточняет, что при установленном диагнозе гипертонии второй или третьей стадии диета не является заменой медикаментозной терапии. Однако грамотно составленный рацион позволяет уменьшить дозу препаратов, сократить частоту гипертонических кризов, а на этапе предгипертензии — и вовсе нормализовать показатели без применения таблеток.

Эксперт перечисляет продукты и напитки, способствующие стабилизации давления. Картофель, запеченный в кожуре, — источник значительной дозы калия, который особенно концентрирован в кожуре. Такой способ приготовления превращает картофель в полезный продукт, в отличие от жаренного во фритюре. Но при наличии диабета стоит ограничивать его потребление из-за высокого содержания крахмала.

Курага, чернослив, изюм. Небольшая порция сухофруктов (30-40 г в день) благотворно влияет на сосуды, но следует помнить об их высокой калорийности и содержании сахаров.

Фасоль, чечевица, нут — содержат не только калий, но и растительный белок, который укрепляет сосудистые стенки.

Шпинат, петрушка, укроп, кинза, листовые салаты — богаты калием и магнием. Регулярное употребление большой порции зелени может способствовать снижению давления на несколько единиц.

Авокадо — хотя этот продукт калориен и содержит жиры, он ценен наличием калия и омега-кислот, укрепляющих сосудистую систему.

Семена и орехи — обеспечивают организм магнием, способствующим снятию сосудистых спазмов. Достаточно небольшой горсти в день, при этом орехи должны быть нежареными и несолеными.

Гречневая и овсяная крупы — также относятся к продуктам с высоким содержанием магния.

