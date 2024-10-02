Стало известно, какие контрацептивы вызывают рак кожи у россиян

Врач-дерматолог Свердловского областного онкодиспансера Екатерина Никитина заявила, что рак кожи является одним из наиболее распространенных видов и занимает вторую позицию среди всех случаев онкозаболеваний. По ее словам, каждый тип рака кожи начинается с небольшого пятнышка на коже, трещинки, язвочки, бугорка или папулы, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Цвет подобного образования может варьироваться от светло-розового до всех оттенков коричневого, синего и черного.

«Рак кожи имеет особенность меняться со временем. Если вы видите, что в течение месяца или двух безобидная папула увеличивается в размерах или меняет свой цвет, это повод обратиться к врачу», — предостерегла врач.

Среди основных симптомов рака кожи Никитина выделила большое количество родинок, воздействие ультрафиолета, наследственный фактор, первый и второй фототипы кожи, а также наличие тяжелых хронический заболеваний в анамнезе.

Врач подчеркнула, что жителям Урала не стоит посещать солярий, поскольку они являются обладателями очень светлой кожи, которая не вырабатывает достаточное количество пигмента. Смуглым людям солярии не страшны.

Кроме того, Никитина отметила, что всем людям очень важно использовать солнцезащитные средства — особенно перед тем, как купаться. По словам дерматолога, с возрастом риск заболеть раком кожи увеличивается, поскольку эффект ультрафиолетового излучения накапливается.

Гормональные средства контрацепции и некоторые антибиотики так же могут повысить вероятность возникновения рака кожи, поскольку они повышают фоточувствительность кожи, предупредила эксперт. Сочетание подобных препаратов и ультрафиолета может быть опасным.