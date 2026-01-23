Стало известно, какие анализы выявляют употребление вейпов у подростков

Закон запрещает продажу вейпов несовершеннолетним, однако подростки часто скрывают факт их употребления. Для выявления курения вейпа применяются специальные медицинские анализы.

В первую очередь, врачи используют тесты на содержание никотина и его метаболитов в крови и моче. Такие анализы позволяют определить, поступал ли никотин в организм в последние дни. Кроме того, существуют тесты, выявляющие наличие других веществ, которые могут содержаться в жидкостях для вейпов.

Медицинские специалисты отмечают, что регулярное проведение подобных анализов помогает своевременно выявлять случаи употребления вейпов среди несовершеннолетних и принимать необходимые меры.

