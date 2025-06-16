Стало известно, как правильно очищать рабочие пространства от пыли

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов рассказал, как правильно держать порядок на рабочем месте.

«Если мы говорим про бытовую уборку и устранению пыли, „библиотечной“ пыли, то достаточно использовать влажную уборку. Советую использовать специальные губки, например, ткани микрофибры. Есть также специальные губки, которые способствуют уменьшению роста болезнетворных микроорганизмов», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Cпециалист рекомендовал использовать специальные спреи с антипылевым действием. Подобные средства осаждают пыль, значительно уменьшая ее концентрацию в воздухе.

Стоит помнить о том, что пылесборниками являются не только книги, но и гаджеты, клавиатуры, цветы и растения. Цветы являются источником спор грибов, так как имеют влажную почву. Викулов заключил, что при уборке важно учитывать все, чтобы качество воздуха оставалось высоким, а людям с аллергическим заболеванием было комфортно находиться в помещении. Воздушные фильтры могут помочь задерживать вредные частицы, газы и запахи.