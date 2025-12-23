Стало известно, как пешие прогулки укрепляют иммунитет и снижают риск депрессии

Пешие прогулки на свежем воздухе помогают укрепить иммунитет, снизить риск простудных заболеваний и депрессии, особенно в прохладное время года. Кандидат медицинских наук Дмитрий Карпенко отметил, что регулярная ходьба особенно полезна офисным работникам, беременным и детям, сообщает «Крымская газета» .

Врачи рекомендуют не отказываться от прогулок на свежем воздухе даже в прохладную погоду. По словам кандидата медицинских наук, доцента кафедры поликлинической терапии института клинической медицины Пироговского университета Дмитрия Карпенко, регулярная ходьба укрепляет иммунитет и помогает организму легче переносить сезон простуд.

Особенно важны прогулки для тех, кто много времени проводит за компьютером. Карпенко пояснил, что офисные работники подвержены риску заболеваний сосудов ног и позвоночника, поэтому ежедневная ходьба помогает разогнать кровь, снять напряжение и предотвратить варикоз. Беременным прогулки улучшают кровообращение и подготавливают организм к родам, а детям необходимы для правильного развития скелета и мышц.

Эксперты отмечают, что ритмичная ходьба на природе снижает уровень стресса, способствует выработке «гормонов счастья» и может заменить легкое успокоительное. Всемирная организация здравоохранения рекомендует уделять ходьбе не менее 150 минут в неделю. Среди современных методик выделяют японскую интервальную ходьбу, которая сочетает периоды спокойной и быстрой ходьбы, что помогает улучшить работу сердца, снизить давление и уровень сахара в крови.

Однако интервальная ходьба противопоказана при острых воспалительных заболеваниях, болях в суставах, гипертонических кризах и после операций без разрешения врача. Специалисты советуют выбирать подходящий режим нагрузки и консультироваться с врачом при наличии хронических заболеваний.

