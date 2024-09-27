Стало известно, как гормон стресса угрожает здоровью

Клинический и перинатальный психолог Валентина Абдуллаева заявила, что кортизол, известный как гормон стресса, играет ключевую роль в реакции организма на внешние раздражители, сообщает «Вечерняя Москва».

Выработка этого гормона активируется в ситуации стресса, способствуя улучшению концентрации, повышению работоспособности и стимулированию сердечно-сосудистой системы, отметила специалист. Это позволяет организму выделять дополнительную энергию для преодоления трудных обстоятельств.

Тем не менее постоянное или чрезмерное увеличение уровня кортизола может стать причиной множества негативных последствий для здоровья. Как подчеркнула врач, среди них можно выделить резкие изменения в весе, потерю волос, кожные высыпания и частые головные боли. Кроме того, высокий уровень кортизола ослабляет иммунную систему, увеличивая вероятность простудных заболеваний, а также может приводить к патологиям сердечно-сосудистой, пищеварительной и мочевыделительной систем.

Длительный стресс и повышение уровня кортизола способствуют развитию тревожности, бессонницы и депрессивных состояний. Это, в свою очередь, негативно сказывается на концентрации и общей работоспособности, резюмировала психолог.