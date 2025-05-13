Стало известно, действительно ли фитоэстрогены в продуктах влияют на организм

Главный внештатный специалист по диетологии Минздрава Республики Крым Виктория Гаврилова рассказала о влиянии на организм фитоэстрогенов — растительных веществ, схожих по функционалу с женским половым гормоном, сообщает Крымское информационное агентство .

«Действительно, фитоэстрогены способны влиять на гормональную активность, воздействуя на рецепторы эстрогенов. Это было обнаружено еще много лет назад, когда у овец, питавшихся клевером (богатым источником фитоэстрогенов), возникли проблемы с воспроизводством», — отметила эксперт.

Этот случай породил опасения к продуктам, богатым фитоэстрогенами, таким как соя, чечевица, бобовые, сельдерей, морковь и картофель. Однако, по мнению Гавриловой, впадать в крайности в этом отношении не стоит.

Согласно некоторым исследованиям, выявлена связь между приемом фитоэстрогенов и набором веса, изменением жирового распределения по женскому типу и увеличением грудных желез у мужчин. При этом многие специалисты также не считают ситуацию критической, особенно если придерживаться сбалансированного рациона.

По словам специалиста, 38 проведенных исследований подтвердили, что регулярное потребление фитоэстрогенов даже в хмеле не оказывает значительного влияния на уровень тестостерона у мужчин. Продукты питания сами по себе редко являются причиной серьезных нарушений. Лучше отказаться от регулярного употребления алкоголя, так как он действительно снижает уровень тестостерона.