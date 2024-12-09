Стало известно, что прослушивание техно-музыки негативно влияет на мозг

Любители техно-музыки могут подвергать здоровье опасности, так как громкие звуки и визуальные всплески негативно влияют на развитие нейронных связей. Врач-психиатр Владимир Каторгин отметил, что это может снизить когнитивные способности, сообщает Life.ru .

Он также указал на важность учета возраста, пола и продолжительности прослушивания музыки. Например, сочетание техно с алкоголем и длительное пребывание в клубе могут ухудшать состояние мозга.

«Если всю ночь тусоваться в клубе, просто не спать, то само по себе уже будет снижение когнитивных способностей даже без музыки», — отметил врач.

Даже если не принимать во внимание музыку, недосыпание само по себе приводит к снижению интеллектуальных функций. Специалист подчеркнул, что громкие раздражители не способствуют выработке нейромедиаторов, отвечающих за настроение и сон, а одна лишь ночь с техно и алкоголем может усугубить ситуацию.

Долгосрочное прослушивание техно также негативно сказывается на работе мозга, предостерег врач.