Стали известны опасные последствия резкого отказа от алкоголя

Нарколог Сиволап: резкий отказ от алкоголя может привести к опасным последствиям

Нарколог, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН, доктор медицинских наук Юрий Сиволап заявил, что резкий отказ от алкоголя может привести к опасным последствиям для организма, сообщает «Лента.ру» .

Он подчеркнул, что при резком отказе от алкоголя у человека с зависимостью могут развиться алкогольная эпилепсия или алкогольный делирий, более известный как «белая горячка». В случае эпилепсии у человека массово разрушаются мозговые клетки, а при белой горячке развивается острая мозговая недостаточность.

«Белая горячка — еще и острая мозговая недостаточность с довольно высокой летальностью и большим количеством осложнений», — заявил Сиволап.

По словам специалиста, смягчить отмену алкоголя и предупредить возможные осложнения помогут специальные методы фармакологического лечения. При этом речь идет не о капельницах.

Нарколог добавил, что привыкшие к этанолу мозговые рецепторы перевозбуждены, поэтому возникают такие типичные симптомы синдрома отмены, как учащенное сердцебиение, дрожь в руках, бессонница, потливость, а также тревога и галлюцинации.

Ранее стало известно, что с 1 января в России повысились минимальные цены розничной продажи и закупок спиртных напитков крепостью более 28%. Приказ будет действовать до 30 декабря 2030 года и не касается импорта и экспорта.