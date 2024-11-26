Спорт и минимизация углеводов: как похудеть к Новому году без диет

Терапевт Сысоева посоветовала больше ходить пешком, чтобы похудеть к Новому году

До Нового года остается чуть больше месяца, и многие мечтают сбросить к этой дате 2-3 лишних килограмма. Для этого необязательно сидеть на диетах и вредить здоровью, сообщила РИАМО врач-терапевт, и. о. заведующей отделением профилактики Красногорской больницы Екатерина Сысоева.

«Нужно понимать, что никаких волшебных средств не существует, и, чтобы похудеть, необходимо тратить больше калорий, чем вы потребляете. А значит, нужно не столько ограничивать себя в еде, сколько увеличить двигательную активность», — сказала Сысоева.

По ее словам, тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов, стоит начинать день с утренней гимнастики и больше ходить пешком — не менее 10 тыс. шагов в день. Такой подход не только позволит сжечь лишние калории, но и укрепит мышцы, окажет благотворное влияние на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

Еще доктор развеяла миф, что для похудения нужно голодать. Согнать вес так вполне реально, но это временная мера. После окончания «голодовки» организм станет активно запасаться впрок. Поэтому можно не только откатиться к прежнему весу, но и набрать дополнительный.

Как подчеркнула врач, если пару раз в неделю ходить в спортзал, а после ужинать бургерами и жареной картошкой, нужного эффекта не достичь. Желательно есть пять раз в день: три основных приема пищи и два дополнительных. Предпочтение следует отдать богатым белками продуктам, минимизировать употребление углеводов.

«Вообще худеть к определенной дате: Новому году, лету, дню рождения и так далее — нецелесообразно. Здоровое сбалансированное питание и физическая активность должны стать образом жизни, и тогда подтянутое тело будет круглый год», — заключила терапевт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это безусловно привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.