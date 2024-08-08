SPF и сыворотки: эксперт ответила, как ухаживать за кожей на море

Врач Анпилогова: пользоваться средствами с SPF следует и после поездки на море

Даже в конце лета туристам следует ухаживать за кожей, если они проводят время у моря и на солнце. На этом фоне врач-дерматолог Екатерина Анпилогова рассказала, какие средства брать с собой на отдых к морю, сообщает «Секрет фирмы» .

«Пользоваться средствами с SPF нужно даже после отпуска на море. Но ехать на море только с баночкой солнцезащитного крема не выйдет», — посоветовала эксперт.

По словам Анпилоговой, обладательницам сухой кожи обязательно нужно положить в чемодан кремы и сыворотки с гиалуроновой кислотой, глицерином и алоэ вера. Индекс SPF в увлажняющем креме должен быть не меньше 30, а очистители лица лучше выбирать без содержания щелочей.

Особенно осторожными летом следует быть девушкам с кожей, склонной к жирности. Им стоит использовать мягкие очистители без сульфатов и выбирать увлажняющие средства на водной основе, а также не забывать о матирующих гелях и косметических салфетках для уменьшения блеска.