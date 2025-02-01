Специалисты центра паллиативной помощи Подмосковья приняли 44 тыс звонков за 2 года

В Московской области уже два с половиной года работает координационный центр с круглосуточной многоканальной горячей линией по оказанию паллиативной помощи жителям региона. За все время работы горячей линии специалисты центра приняли почти 44 тыс. звонков. Это были вопросы по получению паллиативного статуса взрослыми и детьми, о помощи на дому и в стационаре, лекарственном обеспечении и выдачи оборудования для использования в домашних условиях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Создание и работа координационного центра и горячей линии — это важный шаг в развитии паллиативной службы всего Подмосковья. Мы не стоим на месте. Упростили процедуру получения оборудования и обезболивающих средств, открыли школы паллиативного пациента для адаптации родственников, столкнувшихся с неизлечимой болезнью», — прокомментировала руководитель координационного центра Московской области паллиативной помощи Анна Шестакова.

В задачу центра входит координация оказания медицинской помощи паллиативным пациентам в стационарах и поликлиниках, работа патронажных бригад, маршрутизация пациентов, исходя из наличия свободного коечного фонда.

Задать все вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному номеру телефона: 8 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.