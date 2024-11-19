Специалисты онкодиспансера Подмосковья приняли участие в конгрессе

Специалисты Московского областного онкологического диспансера приняли участие в XXVIII онкологическом конгрессе. Российский онкологический конгресс — крупнейшее национальное онкологическое мероприятие в России, освещающее основные достижения в диагностике и лечении злокачественных опухолей за последний год. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Программа конгресса была очень насыщенной, в ходе которой провели сессии, лекции, симпозиумы, мастер-классы, видеостримы, панельные дискуссии, позволяющие наладить междисциплинарный диалог и расширить профессиональные связи. Данное мероприятие охватило множество тем, включая современные подходы в диагностике и лечении злокачественных опухолей», — сказала врач-онколог отделения абдоминальной онкологии № 2 Юлия Фунтикова.

На площадке международного выставочного центра «КРОКУС ЭКСПО» собрались онкологи разных профилей, патоморфологи, специалисты по лучевой диагностике. Ведущие отечественные и зарубежные эксперты обсудили насущные проблемы практической онкологии, представили основные достижения в диагностике и лечении онкопатологий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.