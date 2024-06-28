Специалисты МОНИКИ провели мастер-класс по первой помощи для детей

В рамках медицинской школы в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского прошел мастер-класс по оказанию первой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В современном мире очень много опасностей, которые могут угрожать жизни людей. Многочисленные исследования доказывают, что процент выживаемости пострадавшего во многом зависит от окружающих в этот момент — вовремя оказанная помощь позволяет избежать дальнейшего ухудшения состояния и снизить вероятность осложнений.На наших мастер-классах мы стараемся проводить занятия в интерактивном формате с внедрением игровых механик, чтобы все навыки максимально запомнились и отложились в памяти детей», — рассказал преподаватель медицинской школы МОНИКИ им. Владимирского, ассистент кафедры медицины катастроф факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. Владимирского, врач анестезиолог-реаниматолог Евгений Егоров.

Занятие состояло из нескольких частей — теоретической и практических. В первой преподаватель, специалист МОНИКИ им. Владимирского подробно рассказал о том, как сохранить спокойствие, в каких случаях необходимо оказывать доврачебную помощь и об основных особенностях анатомии человека. А затем участники под его руководством отрабатывали навыки на практике — учились делать сердечно-легочную реанимацию, останавливать кровотечения и обрабатывать ожоги, помогать, если рядом кто-то подавился и задыхается.

После освоения всех приемов и манипуляций ученики проходили квест в симуляционной комнате, имитирующей чрезвычайную ситуацию, где могли применить полученные навыки в условиях, приближенных к реальным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что сегодня главные врачи, руководители отделений имеют возможность прямой связи с министром здравоохранения области, а также представителями власти.

По его словам, постоянный диалог помогает решать проблемы и слышать новые инициативы, чтобы система здравоохранения работала более эффективно.