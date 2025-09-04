Специалисты МОДКТОБ приняли участие в VI съезде детских врачей
Фото - © Пресс-служба МОДКТОБ (Кукушкина Елизавета)
Специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы приняли участие в VI съезде детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
На стенде МОДКТОБ совместно с МОЦОМД практикующие врачи Московской области могут ознакомиться с самыми современными методами фиксации переломов, историей больницы и буднями специалистов.
«Такие мероприятия — отличная возможность в неформальной обстановке встретиться с коллегами, отследить новые технологии и узнать, что нового происходит в исследовательском поле», — сказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
Вовлеченность специалистов в профессиональные современные реалии — одна из важнейших составляющих повышения качества оказания медицинской помощи.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.
Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.