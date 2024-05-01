Специалист по массажу Скрыпченко: стресс вызывает проблемы с шеей

Из-за стрессовых ситуаций человеческий организм пытается мобилизовать внутренние ресурсы и оградить себя от опасности, вызывая проблемы, в том числе с мышцами шеи, сообщил РИАМО ведущий специалист по массажу АО Медицина« (клиника академика Ройтберга) Александр Скрыпченко.

«Из-за стрессовых ситуаций, включая эмоциональные переговоры и встречи, человеческий организм пытается мобилизовать внутренние ресурсы и оградить себя от опасности: повышается артериальное давление, учащается пульс, трапециевидные мышцы – они же «эмоциональные мышцы» – начинают напрягаться», – сказал Скрыпченко.

Он добавил, что под удар попадают также мышцы, поднимающие лопатки, ромбовидные мышцы, грудинно-ключично-сосцевидные мышцы (ГКС – ред.), затылочная группа мышц, которая прикрепляется к затылочной кости.

«Все они начинают перенапрягаться и в дальнейшем спазмируются из-за нервного напряжения. Далее этими мышцами зажимаются сосуды, которые питают близлежащие ткани и головной мозг, что приводит к усугублению стресса, так как ухудшается приток и отток крови. Формируются локальные сосудистые спазмы головного мозга, что начинает вызывать локальные головные боли и это по мимо боли в затылке, шее, предплечьях», – рассказал ведущий специалист по массажу.

Скрыпченко уточнил, что человеческий организм сжался, подтянул плечи вверх - «спрятал шею от хищника, чтобы его никто не укусил».

«Шея – это жизненно важное и легко ранимое место. Закрепление такого повседневного сидячего и эмоционального стереотипа приводят к постоянным головным и мышечным болям, общей усталости, истощению нервной системы, головокружениям и в дальнейшем к развитию других более тяжелых заболеваний», – резюмировал специалист.

1 мая отмечается День лечебного массажа - это один из видов терапии, который издавна используется в медицинских практиках разных народов мира.