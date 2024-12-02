Специалист паллиативного центра Подмосковья рассказала про ВИЧ у паллиативных больных

Паллиативная помощь ВИЧ-инфицированным пациентам чаще всего оказывается на стадии вторичных проявлений или в терминальной стадии развития заболевания. Основная задача медиков — максимально купировать проявления и тягостные симптомы вторичных заболеваний, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

ВИЧ проходит в три стадии, которые могут растянуться на десятилетия. В первой, острой, наблюдаются гриппоподобные симптомы, в самой долгой, хронической стадии, симптомов может не быть, но человек способен передавать вирус. В стадии СПИДа иммунная система серьезно повреждается и человек примерно за три года умирает от сопутствующих заболеваний — инфекций, рака и других. Поэтому таким пациентам необходима паллиативная медицинская помощь.

Основная задача медиков — максимально купировать проявления и тягостные симптомы вторичных заболеваний. Это необходимо для того, чтобы улучшить качество жизни пациента и его близких, избавив его, прежде всего, от боли, обусловленной герпетической нейропатией, коррекции симптомов недостаточности питания, дыхательных нарушений.

«К сожалению нет пока вакцины от ВИЧ/СПИД, но наука двигается вперед в своих изысканиях. Идет работа со стволовыми клетками, изучается возможность редактирования генома. А пока лекарство от ВИЧ не разработано, соблюдайте меры предосторожности и проходите диагностику», — сказала руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Анна Шестакова.

Обратиться по любому вопросу об оказании паллиативной помощи в Московской области на круглосуточную горячую линию по телефону единого центра +7 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.